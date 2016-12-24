СБ ООН потребовал у Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию.

ООН потребовал у Израиля прекратить строительство поселений korrespondent.net

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. В то же время, резолюцию приветствовало палестинское руководство.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал наложить вето на резолюцию и заявил в Twitter, что постарается изменить ситуацию после 20 января, когда официально станет президентом.

Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.

Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает.