СБ ООН потребовал у Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях

Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. В то же время, резолюцию приветствовало палестинское руководство.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал наложить вето на резолюцию и заявил в Twitter, что постарается изменить ситуацию после 20 января, когда официально станет президентом.
Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.
Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает.ZN.UA , BBC ,