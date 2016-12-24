Топ Новости
<
>

СБ ООН потребовал у Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях

24 декабря в 02:22

Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию.

флаг ООН
ООН потребовал у Израиля прекратить строительство поселений
korrespondent.net

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. В то же время, резолюцию приветствовало палестинское руководство. 

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал наложить вето на резолюцию и заявил в Twitter, что постарается изменить ситуацию после 20 января, когда официально станет президентом.  

Проблема еврейских поселений является одной из наиболее спорных между Израилем и Палестиной, которая видит в них препятствие на пути к миру.

Читайте также: Израиль — Палестина: разрушительное взаимонепонимание

Около 500 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль это оспаривает. 

По материалам: ZN.UA , BBC ,
Читайте также
Тэги Израиль поселения ООН Палестина строительство потребление евреи президент измена проблема Twitter норма права
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости