Сайты фейковых новостей серьезно взялись за Меркель - Die Zeit

В интернете появляется все больше сайтов, которые пытаются распространить ложь о канцлере.

Меркель стала мишенью для распространителей дезинформации. © European Council

Канцлер Германиив последнее время находится под "огнем" интернет-троллей. В социальных сетях и интернете появляется все больше фейковых новостей, нацеленных на ее дискридитацию.

Об этом пишет Die Zeit. В основном ложь о немецком канцлере распространяют сайты правых радикальных движений, а также страницы, посвященные различным теориям заговора. Как правило, они пытаются спекулировать на иммиграционной политике Меркель, кризисе из-за наплыва беженцев и "отношению канцлера к исламу".

В частности, среди немецкоязычных сайтов дезинформацию распространяют Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Anonymousnews.ru, noch.info и Kopp Verlag. Последний распространял фальшивую новость о том, что германское правительство якобы собирается выплачивать пожизненную социальную помощь. Кроме немецкоязычных существуют еще и англоязычные сайты, которые пишут выдумки о Меркель и распространяют их в социальных сетях.

Большинство этих сайте были созданы в течение последних двух лет. Издание пишет о случае, когда сайт Your News Wire в Facebook, опубликовал фейк о том, что якобы Меркель снялась на фото с террористом. Фото в Facebook распространили 32 тысячи раз. Но оригинальное фото было обнародовано на сайте Deutsche Welle. На нем канцлер Германии стояла рядом с беженцем, но правду распространили лишь 13 тысяч раз.

Сегодня стало известно, что в немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками. В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.