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Саудовскую Аравию накрыл снегопад

29 ноября в 03:55

Снегопад – явление для Саудовской Аравии необычное, снег в этой стране бывает только в горах.

снег
Саудовская Аравия в снегу
Al Arabiya
В Саудовской Аравии, где по обыкновению в это время года идет сезон дождей, выпал снег, а температура во многих населенных пунктах опустилась ниже нуля градусов.

Обычно снег в Саудовской Аравии бывает только в горах, сообщает  Al Arabia.

Дожди в этом году также особо сильные, приходится применять специальную технику для откачки и сбора дождевых потоков.

Смотрите фото: В Токио впервые за 54 года пошел ноябрьский снег

Как сообщалось, в Украине Львов и область в понедельник накрыло сильнейшими снегопадами. 

Напомним, 26 ноября синоптики сообщили о том, что в Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди. 28 ноября стало известно о том, что арктический фронт принесет в Украину похолодание и снег.

По материалам: ZN.UA
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