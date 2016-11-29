Саудовскую Аравию накрыл снегопад

Снегопад – явление для Саудовской Аравии необычное, снег в этой стране бывает только в горах.
Обычно снег в Саудовской Аравии бывает только в горах, сообщает Al Arabia.
Snow in #SaudiArabia? Citizens turn to comedy in cold weather https://t.co/x8MSXASPnF pic.twitter.com/dihS4T8tKw— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 28 ноября 2016 г.
Дожди в этом году также особо сильные, приходится применять специальную технику для откачки и сбора дождевых потоков.
Как сообщалось, в Украине Львов и область в понедельник накрыло сильнейшими снегопадами.
Напомним, 26 ноября синоптики сообщили о том, что в Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди. 28 ноября стало известно о том, что арктический фронт принесет в Украину похолодание и снег.ZN.UA