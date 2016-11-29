Саудовскую Аравию накрыл снегопад

Снегопад – явление для Саудовской Аравии необычное, снег в этой стране бывает только в горах.

Саудовская Аравия в снегу Al Arabiya

В Саудовской Аравии, где по обыкновению в это время года идет сезон дождей, выпал снег, а температура во многих населенных пунктах опустилась ниже нуля градусов.

Обычно снег в Саудовской Аравии бывает только в горах, сообщает Al Arabia.

Дожди в этом году также особо сильные, приходится применять специальную технику для откачки и сбора дождевых потоков.

Как сообщалось, в Украине Львов и область в понедельник накрыло сильнейшими снегопадами.

Напомним, 26 ноября синоптики сообщили о том, что в Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди. 28 ноября стало известно о том, что арктический фронт принесет в Украину похолодание и снег.