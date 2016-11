Саудовскую Аравию накрыл снегопад

В Саудовской Аравии, где по обыкновению в это время года идет сезон дождей, выпал снег, а температура во многих населенных пунктах опустилась ниже нуля градусов.

Обычно снег в Саудовской Аравии бывает только в горах, сообщает Al Arabia.

