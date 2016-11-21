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Саркози заявил об уходе из политики

21 ноября в 03:33

Экс-президент Франции признал поражение в праймериз партии "Республиканцы".

Николя Саркози
Саркози завершает политическую карьеру
Lenta.ru
Бывший президент Франции Николя Саркози после поражения на первом туре праймериз партии "Республиканцы" заявил, что уходит из политики.

Саркози поздравил экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона и бывшего главу МИД страны Алена Жюппе с выходом во второй тур праймериз, на которых определяют партийного кандидата на выборах президента в 2017 году, сообщает DW, ссылаясь на информацию агентств AFP и dpa.

Экс-президент также объявил, что во втором туре праймериз, который пройдет 27 ноября, он будет голосовать за Фийона.

Как сообщалось, лидером праймериз правых сил во Франции стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), набравший 42%, второе место занял Аллен Жюппе ("Объединение в поддержку Республики") – 26%. Бывший президент Николя Саркози ("Республиканцы) набрал 24% и выбывает из гонки.

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Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги праймериз Саркози президент Франция
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