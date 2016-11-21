Саркози заявил об уходе из политики

Экс-президент Франции признал поражение в праймериз партии "Республиканцы".

Саркози завершает политическую карьеру Lenta.ru

Бывший президент Франции Николя Саркози после поражения на первом туре праймериз партии "Республиканцы" заявил, что уходит из политики.

Саркози поздравил экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона и бывшего главу МИД страны Алена Жюппе с выходом во второй тур праймериз, на которых определяют партийного кандидата на выборах президента в 2017 году, сообщает DW, ссылаясь на информацию агентств AFP и dpa.

Экс-президент также объявил, что во втором туре праймериз, который пройдет 27 ноября, он будет голосовать за Фийона.

Как сообщалось, лидером праймериз правых сил во Франции стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), набравший 42%, второе место занял Аллен Жюппе ("Объединение в поддержку Республики") – 26%. Бывший президент Николя Саркози ("Республиканцы) набрал 24% и выбывает из гонки.

Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.