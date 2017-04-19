Саркози официально поддержал кандидатуру Фийона

Экс-президент призвал "перевернуть катастрофическую страницу последних пяти лет".

Саркози решил поддержать своего сопартийца Фийона за несколько дней до выборов Lenta.ru

Бывший президентНиколя Саркози решил поддержать кандидата от своей партии Франсуа Фийона. Саркози выступил с поддержкой Фийона, у которого есть шансы попасть во второй тур выборов, всего за несколько дней до начала голосования, сообщает Reuters

Саркози сказал, что не обходимо "перевернуть катастрофическую страницу последних пяти лет", а также расхвалил опыт Фийона и его стремление менять Францию.

Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".