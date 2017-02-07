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Саркози будут судить за сокрытие трат на избирательную кампанию

7 февраля в 13:24

Бывший президент обвиняется в подделке финансовой отчетности на выборах 2012 года.

Николя Саркози
Николя Саркози предстанет перед судом за подделку финансовой отчетности на выборах в 2012 года
dic.academic.ru
Экс-президента Франции Николя Саркози будут судить за сокрытие трат на избирательную кампанию. Саркози обвиняют в подделке документов финансовой отчетности, чтобы превысить лимит в 24 миллиона евро на финансирование предвыборной агитации, сообщает BBC.

Превышение установленного законодательством Франции лимита произошло во время предвыборной гонки 2012 года, кода Саркози проиграл социалисту Франсуа Олланду. Сам экс-президент отрицает любые обвинения.

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Ранее сообщалось, что Саркози заявил об уходе из политики. Экс-президент также объявил, что во втором туре праймериз он будет голосовать за Фийона.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в два раунда - 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Также ранее отмечалось, что наибольшие шансы победить на президентских выборах имеют правые кандидаты. Однако по данным опроса 30 января выяснилось, что наибольшую поддержку имеет центрист Эммануэль Макрон, чей рейтинг вырос на один пункт и теперь составляет 22-23%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Саркози обвинение президент Франция
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