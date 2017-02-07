Саркози будут судить за сокрытие трат на избирательную кампанию

Бывший президент обвиняется в подделке финансовой отчетности на выборах 2012 года.
Превышение установленного законодательством Франции лимита произошло во время предвыборной гонки 2012 года, кода Саркози проиграл социалисту Франсуа Олланду. Сам экс-президент отрицает любые обвинения.
Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в два раунда - 23 апреля и 7 мая 2017 года.
Также ранее отмечалось, что наибольшие шансы победить на президентских выборах имеют правые кандидаты. Однако по данным опроса 30 января выяснилось, что наибольшую поддержку имеет центрист Эммануэль Макрон, чей рейтинг вырос на один пункт и теперь составляет 22-23%.ZN.UA