Санкции в отношении России не отменят – Госдеп США

Санкции будут действовать вплоть до возвращения Крыма Украине.
Экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине, заявили в Государственном департаменте США.
"Наша позиция была и остается неизменной. Относительно санкций по Крыму - они будут оставаться в действии, пока Россия не заберет свои вооруженные силы из Крыма и не вернет полуостров Украине", - заявил заместитель представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает корреспондент "Укринформ".
Позиция Госдепа по санкциям остается неизменной и в отношении событий на Донбассе.
"Что касается других санкций против России, связанных с ее действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений", - подчеркнул Тонер.
Как сообщалось, в Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций.Укринформ