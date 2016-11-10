Санкции в отношении России не отменят – Госдеп США

Санкции будут действовать вплоть до возвращения Крыма Украине.

В Госдепе уверяют, что санкции не отменят Голос Америки (русская служба)

Экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине, заявили в Государственном департаменте США.

"Наша позиция была и остается неизменной. Относительно санкций по Крыму - они будут оставаться в действии, пока Россия не заберет свои вооруженные силы из Крыма и не вернет полуостров Украине", - заявил заместитель представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает корреспондент "Укринформ".

Позиция Госдепа по санкциям остается неизменной и в отношении событий на Донбассе.

"Что касается других санкций против России, связанных с ее действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений", - подчеркнул Тонер.

Как сообщалось, в Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций.