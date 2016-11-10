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Санкции в отношении России не отменят – Госдеп США

10 ноября в 01:43

Санкции будут действовать вплоть до возвращения Крыма Украине.  

Тонер
В Госдепе уверяют, что санкции не отменят
Голос Америки (русская служба)

Экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине, заявили в Государственном департаменте США. 

"Наша позиция была и остается неизменной. Относительно санкций по Крыму - они будут оставаться в действии, пока Россия не заберет свои вооруженные силы из Крыма и не вернет полуостров Украине", - заявил заместитель представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает корреспондент "Укринформ"

Позиция Госдепа по санкциям остается неизменной и в отношении событий на Донбассе.   

"Что касается других санкций против России, связанных с ее действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений", - подчеркнул Тонер. 

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Как сообщалось, в Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций. 

По материалам: Укринформ
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