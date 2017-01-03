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Самым надежным авиаперевозчиком в мире стала компания из Гонконга

3 января в 09:32

Украинские авиакомпании не попали в рейтинг.

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Самая безопасная авиакомпания мира - это Сathay Pacific из Гонконга
ZN.UA

Первые пять мест в рейтинге авиабезопасности центра JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) поделили авиакомпании из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Катара и Китая.

Самая безопасная авиакомпания мира - это Сathay Pacific из Гонконга. В первую пятерку также попали Emirates, EVA Air, Qatar Airways и Hainan Airlines.

Самая безопасная европейская авиакомпания - это KLM из Нидерландов — шестое место. Украинские авиакомпании не попали в рейтинг.

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Ранее сообщалось, что бюджетные авиакомпании начнут приходить в Украину, когда с Европейским Союзом будет безвизовый режим.

По материалам: ZN.UA
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