Самым надежным авиаперевозчиком в мире стала компания из Гонконга

Украинские авиакомпании не попали в рейтинг.

Самая безопасная авиакомпания мира - это Сathay Pacific из Гонконга ZN.UA

Первые пять мест в рейтинге авиабезопасности центра JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) поделили авиакомпании из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Катара и Китая.

Самая безопасная авиакомпания мира - это Сathay Pacific из Гонконга. В первую пятерку также попали Emirates, EVA Air, Qatar Airways и Hainan Airlines.

Самая безопасная европейская авиакомпания - это KLM из Нидерландов — шестое место. Украинские авиакомпании не попали в рейтинг.

Ранее сообщалось, что бюджетные авиакомпании начнут приходить в Украину, когда с Европейским Союзом будет безвизовый режим.