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Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из США

1 января в 17:31

Вашингтон признал 35 российских дипломатов "персонами нон грата". 

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Российские дипломаты вылетели из США
ZN.UA

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США. 

"Самолет взлетел, все улетели", - сообщили в пресс-службе. 

 В посольстве также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле". 

В Соединенные Штаты Америки прибыл спецборот из РФ, чтобы забрать выдворенных дипломатических работников. 

Российский Ил-76 приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

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Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинули рекреационные базы в США в соответствии с распоряжением Белого дома.

Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

По материалам: РИА Новости
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