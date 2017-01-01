Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из США

Вашингтон признал 35 российских дипломатов "персонами нон грата".
Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США.
"Самолет взлетел, все улетели", - сообщили в пресс-службе.
В посольстве также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".
В Соединенные Штаты Америки прибыл спецборот из РФ, чтобы забрать выдворенных дипломатических работников.
Российский Ил-76 приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинули рекреационные базы в США в соответствии с распоряжением Белого дома.
Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.РИА Новости