Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из США

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Вашингтон признал 35 российских дипломатов "персонами нон грата".

Российские дипломаты вылетели из США ZN.UA

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США.

"Самолет взлетел, все улетели", - сообщили в пресс-службе.

В посольстве также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".

В Соединенные Штаты Америки прибыл спецборот из РФ, чтобы забрать выдворенных дипломатических работников.

Российский Ил-76 приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинули рекреационные базы в США в соответствии с распоряжением Белого дома.

Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.