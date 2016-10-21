Саммит ЕС пока не предусмотрел новые санкции в отношении РФ за Сирию – Меркель

Евросоюз осудил действия сирийского режима и его союзников, но от конкретных мер пока воздержался.
Участники саммита единодушно осудили "бесчеловечные" бомбардировки и договорились усилить давление на Москву и Дамаск, чтобы добиться перемирия в Сирии, подчеркнула канцлер Германии.
В проекте итогового заявления саммита сказано, что "Европейский Совет категорически осуждает нападения на гражданских лиц, осуществляемые сирийским режимом и его союзниками, включая Россию и требует от них прекратить зверства, предприняв незамедлительные шаги по обеспечению гуманитарного доступа в Алеппо и другие части страны", Упоминание о санкциях против сторонников Дамаска, предусмотренное ранее, было исключено из проекта документа.
Однако, по словам главы Евросовета Дональда Туска, если "зверства" в Алеппо не прекратятся, ЕС задействует "все доступные возможности" для влияния на РФ и Сирию.
Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.
Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.Deutsche Welle (Русская редакция)