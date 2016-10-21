Саммит ЕС пока не предусмотрел новые санкции в отношении РФ за Сирию – Меркель

Евросоюз осудил действия сирийского режима и его союзников, но от конкретных мер пока воздержался.

Россию пока не наказали санкциями за войну в Сирии facebook/AleppoAMC

Евросоюз рассмотрит ответные меры в отношении России, если авиация РФ продолжит бомбардировки сирийского города Алеппо, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ночь на пятницу, 21 октября, по окончании первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Меркель отметила, что на саммите пока не обсуждали конкретный план санкций в отношении РФ, сообщает DW. При этом Меркель заявила, что ЕС в случае необходимости способен быстро действовать.

Участники саммита единодушно осудили "бесчеловечные" бомбардировки и договорились усилить давление на Москву и Дамаск, чтобы добиться перемирия в Сирии, подчеркнула канцлер Германии.

В проекте итогового заявления саммита сказано, что "Европейский Совет категорически осуждает нападения на гражданских лиц, осуществляемые сирийским режимом и его союзниками, включая Россию и требует от них прекратить зверства, предприняв незамедлительные шаги по обеспечению гуманитарного доступа в Алеппо и другие части страны", Упоминание о санкциях против сторонников Дамаска, предусмотренное ранее, было исключено из проекта документа.

Однако, по словам главы Евросовета Дональда Туска, если "зверства" в Алеппо не прекратятся, ЕС задействует "все доступные возможности" для влияния на РФ и Сирию.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.