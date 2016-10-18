Саммит ЕС не будет принимать заключительного документа по России – СМИ

Европейские лидеры обсудят санкции и действия Кремля в Донбассе и Сирии.

В ЕС перенесли принятие решения по РФ на декабрь Радио Польша

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на октябрьском Саммите ЕС не станут принимать, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в руководстве Евросоюза вечером во вторник, 18 октября.

Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил изданию, что принятие решения перенесено на декабрь.

"Это будет открытая глобальная дискуссия", – пояснил собеседник издания, добавив, что европейские лидеры обсудят действующие санкции против РФ, вмешательство Кремля в вооруженные конфликты в украинском Донбассе и Сирии, а также российские кибератаки на политические и правительственные интернет-ресурсы ЕС.

Чиновник уточнил, что у него нет уверенности в том, что на саммите будет обсуждаться вопрос финансирования Кремлем сепаратистских и ультраправых организаций в европейских государствах.

По словам источника, лидеры ЕС обсудят Россию во время рабочего ужина в четверг, 20 октября.

Предложение о всеобъемлющей дискуссии по РФ выдвинул премьер-министр Италии Маттео Ренци в мае.

"В мае мы сказали, что Европейский Совет нуждается в честной, открытой, а также относительно глобальной дискуссии об отношениях ЕС-Россия. Не следовало проводить такую дискуссию под давлением необходимых решений относительно, например, возможных санкций", – пояснил собеседник.

По его мнению, это было "важной предосторожностью", потому что, когда шла речь о России, если она стояла в повестке дня, часто в тот же вечер европейским руководителям приходилось принимать решение за или против продления экономических санкций ЕС против России.

"На этот раз мы предусматриваем более широкую дискуссию. Конечно, с учетом Украины и ситуации в ней. И есть другой аспект, который тоже нельзя игнорировать, - это вопрос Сирии и роль России в сирийском конфликте", – добавил источник.

При этом он напомнил о политике "селективных обязательств" ЕС в сотрудничестве с Россией и повторил тезис главы Европейского Совета Дональда Туска, что, несмотря на разногласия и различие интересов стран ЕС в отношении РФ, главным козырем Союза должно оставаться единство позиции, которое отражается в принимаемых единогласно решениях о применении экономических санкций против РФ.

Накануне стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.