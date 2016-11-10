С предвыборного сайта Трампа исчезла часть его скандальных обещаний

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С веб-сайта политика удалены призывы запретить мусульманам въезд в США и отменить Парижское климатическое соглашение.

Трамп больше не собирается запрещать мусульманам въезд в США Flickr/ Gage Skidmore

Некоторые скандальные заявления новоибранного президента СШАудалены с его официального предвыборного веб-сайта.

В частности, на сайте кандидата в президенты больше нет призыва запретить мусульманам въезд в США и обещание инициировать отмену Парижского климатического соглашения, сообщате Reuters.

Ссылка на заявление кандидата от республиканцев от 7 декабря с призывом к "общему и полному запрету мусульманам въезжать в Соединенные Штаты" исчезла вместе со списком кандидатов в Верховный суд и некоторыми пунктами программы реформ в сфере экономики и обороны.

Ссылки на соответствующие статьи перенаправляют читателей на страницу кампании по сбору средств.

Журналисты допускают, что материалы были удалены после того, как Трамп выиграл выборы. В штабе политика пока что не прокомментировали изменение содержания сайта.

В то же время, большинство политических заявлений кандидата от Республиканской партии остались на сайте. В том числе, обещание построить стену на южной границе США за счет Мексики.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.