С победой Макрона политический кризис во Франции не закончился – эксперт

Выборы в нижнюю и верхнюю палату парламента станут испытанием политической системы страны.

Выборы президента не привели к разрешению политического кризиса во Франции

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции не завершила период политической нестабильности в стране, поскольку президент Франции может эффективно управлять страной только при наличии своего большинства в парламенте. Без него он вынужден назначать премьера от оппонентов, которые контролируют парламентское большинство, и тогда именно премьер получает большинство полномочий для проведения своей программы. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Алексей Куропятник.

Автор отмечает, что партия Макрона "Вперед!" вообще не является полноценной партией и не представлена в парламенте, в котором для большинства надо, как минимум, 289 мандатов. Вся надежда Макрона – на массовых перебежчиков из других партий, поскольку организационно слабой партии выиграть выборы в 500 избирательных округах технически сомнительно. Избирательный закон для Национальной Ассамблеи предусматривает второй тур по округам для всех кандидатов с 12,5%, если никто не набирает 50% в первом туре, что делает результат нынешних парламентских выборов практически непредсказуемым.

"Следовательно, если иметь в виду, что в сентябре состоятся выборы в Сенат, можно согласиться с тезисом: президентские выборы не завершили политический кризис во Франции, а, наоборот, все только начинается", – пишет Куропятник.

Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен. голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Тем временем

Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".