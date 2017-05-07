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С площади перед Лувром в Париже временно эвакуировали людей

7 мая в 15:48

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон планирует собрать возле Лувра своих сторонников после выборов. 

Полиция Франции
Французкая полиция проверила "подозрительную сумку", найденную возле пресс-центра, открытого штабом Макрона
polit.ru
Французские правоохранители эвакуировали людей с площади перед Лувром в Париже, где кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон планирует собрать своих сторонников после завершения выборов.

Как сообщает France 24, в пресс-службе избирательной кампании Макрона сообщили, что причиной эвакуации стало обнаружение во дворе возле Лувра "подозрительной сумки".

В команде Макрона сообщили, что на площади возле Лувра был оборудован пресс-центр, и 300 работающих там журналистов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. После проверки площадь перед Лувром и действующий на ней пресс-центр были открыты вновь.

Отмечается, что после выборов Макрон будет проводить там свое собрание.

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Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лувр Макрон эвакуация
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