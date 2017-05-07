С площади перед Лувром в Париже временно эвакуировали людей

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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон планирует собрать возле Лувра своих сторонников после выборов.

Французкая полиция проверила "подозрительную сумку", найденную возле пресс-центра, открытого штабом Макрона polit.ru

Французские правоохранители эвакуировали людей с площади перед Лувром в Париже, где кандидат в президенты Франциипланирует собрать своих сторонников после завершения выборов.

Как сообщает France 24, в пресс-службе избирательной кампании Макрона сообщили, что причиной эвакуации стало обнаружение во дворе возле Лувра "подозрительной сумки".

В команде Макрона сообщили, что на площади возле Лувра был оборудован пресс-центр, и 300 работающих там журналистов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. После проверки площадь перед Лувром и действующий на ней пресс-центр были открыты вновь.

Отмечается, что после выборов Макрон будет проводить там свое собрание.

Zona del Louvre in fase di evacuazione per motivi di sicurezza. La serata di Macron dovrebbe svolgersi proprio davanti la piramide pic.twitter.com/FvdslqVGXf — Danilo Ceccarelli (@DaniloCeccarell) 7 травня 2017 р.

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".