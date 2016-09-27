В Германии зафиксировано более 800 нападений на политиков и журналистов

Статистика свидетельствует, что большинство из подозреваемых в совершении правонарушений являются правыми экстремистами.

В совершении 384 правонарушений должностными лицами следствие подозревало в преступлениях правых экстремистов 112.ua

В Германии общее количество правонарушений против должностных лиц и выбраных представителей по данным федерального правительства с начала года насчитывает 813 случаев.

В ведомстве подчеркивают, что в 18 подобных случаях речь шла о физическом насилии. Кроме того, среди правонарушений угрозы, повреждение имущества, разжигание межнациональной розни и поджоги.

В совершении 384 случаев следствие подозревало в преступлениях правых экстремистов. Известно также, что в 97 случаях подозреваемыми являются представители левого политического спектра. В 34 правонарушениях подозревались выходцы из других стран.

Отмечается, что с начала года в Германии зарегистрировано более 90 преступлений против представителей СМИ. По данным МВД, для улучшения ситуации в этой сфере федеральное ведомство по защите конституции проводит регулярный мониторинг интернета, в том числе более 250 сайтов и профилей правых экстремистов соцсетях.

Уже сообщалось, что распространение правого радикального экстремизма стало аргументом, который убеждает людей отказаться от поездок в города Восточной Германии. А националистическая партия "Альтернатива для Германии" получила хороший результат на местных выборах в Берлине и в Мекленбурге-Передней Померании.