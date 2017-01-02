С 2003 года в Ираке погибло 455 сотрудников СМИ

С начала 2017 года убиты 20 журналистов, отмечают в Союзе журналистов Ирака.

Профессия журналиста - одна из самых опасных в Ираке bank.gov.ua

С 2003 по 2017 годы в Ираке погибли 455, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на статистику Союза журналистов Ирака.

В докладе Союза говорится о том, что большинство из них были убиты боевиками "Исламского государства" в Мосуле. С начала нового 2017 года в Ираке погибло 20 журналистов.

"В стране, где не действуют законы, работа журналистов связана с угрозой их безопасности", - говорится в докладе Союза журналистов Ирака.

Как сообщалось ранее, иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

29 декабря армия Ирака и курдские бригады "Пешмарга" начали новое наступление на Мосул. Силы иракского спецназа атаковали район Интисар, а отряды федеральной полиции - соседний район.