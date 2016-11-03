Рютте пытается выиграть время, поддерживая ассоциации между Украиной и ЕС – Le Monde

Согласившись ратифицировать документ, премьер Нидерландов хочет начать новые переговоры с Брюсселем.

Премьер пытается выиграть время, которое ему требуется, чтобы договориться с Брюсселем об уступках. Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытается получить очередную отсрочку, чтобы начать новые переговоры с Брюсселем по. Это очень рискованный шаг, но глава нидерландского правительства почему-то считает, что сможет его успешно осуществить в последний момент.

Об этом пишет французское издание Le Monde, добавляя, что Рютте хочет снова провести переговоры с европейскими лидерами относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое все они уже подписали. При этом он стремится добиться уступок для своей страны, среди которых гарантии, что Нидерландам не придется поддерживать Украину финансово, что украинские заробитчане не будут иметь права свободно передвигаться, а ассоциация – это не предвестник членства Украины в ЕС. Лишь потом он хочет передать текст соглашения на рассмотрение в обеих палатах своей страны.

До этого времени прогнозы не обещали Рютте ничего хорошего. 1 ноября он должен был объявить нидерландским парламентариям, что не может ратифицировать соглашение из-за референдума, который состоялся в апреле в Нидерландах. Но председатель правительства вместо этого начал рассматривать возможность все же ратифицировать соглашение при поддержке оппозиции.

Нидерландам тяжело убедить своих партнеров в Брюсселе. Но председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что "готов помочь" Гааге найти решение. В свою очередь, председатель Европарламента Дональд Туск призвал страны Западной Европы "сохранять единство".

Почему же оппозиция решила поддержать премьер-министра Рютте? Le Monde со ссылкой на источники пишет, что глава правительства пообещал внести изменения в законодательство о референдума[, чтобы в будущем торговые сделки не могли становиться темой для всенародного голосования. Однако Рютте заверил, что ни на какие уступки не шел. Вместе с тем, он подчеркнул важность не ставить под сомнение основной текст соглашения между ЕС и Украиной.

Тем временем Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".