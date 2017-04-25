Русского националиста Демушкина посадили на 2,5 года за фото в соцсетях

Демушкин выложил на своей странице "ВКонтакте" фотографию баннера с Русского марша "России русскую власть" и получил реальный срок.

Русскому националисту дали двушечку за фотку в ВКонтактике Медуза

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего лидера запрещенного в РФ движения "Русские"к 2,5 колонии общего режима по делу о размещении в социальных сетях экстремистского контента.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей "два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц".

Первоначально Демушкину вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне 2016-го в деле остался только один - публикация на личной странице "ВКонтакте" фотографии с Русского марша 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть". Позднее националисту добавили еще один аналогичный эпизод.

Напомним, что во время Русского марша 2014 года Дмитрий Демушкин в общении с журналистами заявил: "В ДНР идет гражданская война между русскими, я это не поддерживаю, я не хочу убивать русских".