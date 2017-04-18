Русский язык приходит в упадок из-за отторжения в постсоветских странах - FT

Только Беларусь движется против этой тенденции.

Большинство постсоветских стран отказываются от русского языка. Василий Артюшенко, ZN.UA

Русский язык больше других потеряла на протяжении последних 20 лет, как бывшие республикиначали пытаться одержать свою лингвистическую независимость.

Об этом пишет издание Financial Times, добавляя, что сокращение влияния языка указывает на потерю Москвой влияния, несмотря на усилия Владимира Путина восстановить былую советскую важность России на мировой арене с помощью военного вторжения в Украину и Сирию.

Бысрее, чем где-либо, использование русского языка сократилось в Казахстане, где в 2016 году только 0,7% людей признались, что пользуются ею дома, хотя еще в 1994-м таких было 33,7%. Об этом свидетельствуют подсчеты исследовательской группы Euromonitor International, основанные на национальных данных разных стран, а также на данных ООН. Издание напоминает и о намерении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вернуть страну к использованию латинского алфавита. Казахский лидер отметил, что переход на кириллицу в 1940-х годах прошлого века был обусловлен "политическими причинами".

В Эстонии и Латвии количество людей, которые называли русский родным языком, с 1994 года сократилась на около 10%. В частности, в Латвии за 24 года количество русскоязычных людей уменьшилась с 40,5% до 29,8% от общего количества населения. В Эстонии в 1994 году таких жителей было 33,3%, а теперь - 23,4%.

Издание пишет, что Украина тоже отличилась подобным сокращением русскоязычных. В 1994 году таких граждан здесь было 33,9%. По состоянию на прошлый год их оказалось 24,4%. Также русскоязычные меньшинства уменьшились в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.

В Грузии, которая пережила войну с Россией в 2008 году, тех, кто разговаривает на русском, за последние два десятилетия уменьшилось с 6,4% до 1,1%. Будучи президентом Грузии Михеил Саакашвили объявил о планах заменить русский английским языком в качестве второго, оглядываясь на конфликт.

Генеральный партнер московской консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Уифер сказал, что упадок русского языка и подъем национальных языков, таких как казахский, латышский и украинский был вызван политическими силами, которые возникли после распада СССР.

"Страны были узниками под советским контролем. И когда они освободились, то захотели разорвать все признаки этого заключения, включая языковую", - сказал эксперт.

"Частично это нужно для того, чтобы дистанцироваться от российского влияния: культурного и особенно политического, из-за страха, что сохранение русского языка облегчит для Москвы задачу влиять на их политику через российскую пропаганду", - добавил он.

По словам Уифера, некоторые страны отвернулись от русского языка в рамках стратегии, чтобы образовать политические альянсы с Западом и Азией и привлечь инвесторов.

Экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон соглашается с этим утверждением.

"Там, где русский язык играла роль "лингва франка" СССР, с 1991 года появилось желание части новых лидеров розвинуть собственный национализм с целью обеспечить стабильность. Балтийцы ненавидели русификацию, которую им навязали", - добавил эксперт.

В противовес этой тенденции Беларусь двигалась все эти годы в противоположном направлении. Если в 1994 году чуть меньше половины населения называли русский язык своим родным, в прошлом году таких оказалось 71%.

"В отличие от стран Балтии, Грузии или Украины, со стороны ЕС и США не было никаких попыток сблизиться с Беларусью. Зато подход Запада был в духе разговоров про "последнего диктатора Европы", которого осуждали вместе с его страной. Это подтолкнуло Минск на встречу Москве", - говорит Уифер.

Робертсон указывает, что между Беларусью и Россией сложились очень близкие отношения. Белорусы получили свободный доступ к трудовому рынку РФ. Кроме того, в Беларуси, в отличие от других постсоветских стран, не случилось подъема национализма, что открыло дорогу для распространения русского языка.

Недавно сообщалось, что почти 70% граждан Украины считают родным языком украинский. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года 2 016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, абсолютное большинство граждан Украины(92%) считают себя этническими украинцами, 6% – этническими русскими, 1,5% отнесли себя к другим этносам.