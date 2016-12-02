Русский медведь становится все более наглым – WP

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Москва, вероятно, решила, что может делать на Западе все, что ей заблагорассудится и не ждать наказания.

Россия начала наглее действовать на Западе. ТАСС

Российское вмешательство на Западе часто изображается как серьезное, но почти не вредное, ограниченное на кибератаках, пропаганде и финансовой поддержке пророссийских политиков в демократических странах.

Но самое время обратить внимание на несколько событий в Восточной Европе, которые имели совсем другой характер. В Венгрии, как оказалось, российские агенты финансировали и тренировали неонацистське группировки. А в Черногории, которая вот-вот присоединится к НАТО, Москва пыталась устроить государственный переворот. Об этом в редакционной статье пишет Washington post.

Доказательства в обоих случаях не полные, однако убедительные. В Венгрии история началась с перестрелки между полицией и лидером экстремистской группы "Движение национального фронта", сподвижники которой считали себя преемниками венгерских фашистов 30-х годов. Полиция обыскала несколько зданий, которые принадлежали группе, и нашла большие арсеналы оружия. Впоследствии венгерские спецслужбы выяснили, что российские дипломаты и люди в форме российской разведки открыто тренировали венгерских экстремистов.

"Короче говоря, режим Владимира Путина оказался причастен к вооруженному движению, которое пыталось восстановить фашизм в Венгрии", - говорится в статье.

Еще более дерзкая операция состоялась в Черногории, если верить чиновникам в Подгорице и Белграде. Они говорят, что российские агенты пытались устроить переворот 16 ноября во время парламентских выборов в балканской стране. Их цель состояла в вооруженном захвате здания парламента и убийстве премьер-министра Мило Джукановича, который добился членства в НАТО для своей страны. Власти Черногории воздержалась от публичных обвинений против правительства России, но обнаружили двух россиян, которые прибыли в страну, чтобы организовать операцию. Их депортировали, после чего они исчезли из поля зрения.

Издание пишет, что российская разведка прославилась своими попытками вмешиваться в дела других стран еще со времен царизма. Но аналитики говорят, что таких дерзких попыток посеять хаос в странах, связанных с НАТО, никогда не было. Это может означать, что режим в России предоставил своим агентам под прикрытием полную свободу действий, рассчитывая на то, что слабый и разделенный Запад не будет сопротивляться.

Ранее издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. Ведь в один день западные лидеры критикуют Москву за агрессию против Украины и военные преступления в Сирии. А уже в следуюющий - разговаривают с ней как с партнером в борьбе против ИГИЛ.