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"Русский марш" требовал отставки Путина в Москве

4 ноября в 21:23

Активисты также выступили против войны с Украиной.

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Полиция не разрешила пронести более половины плакатов, с которыми активисты шли на акцию
Twitter/Alasta_ven

В Москве завершилась уже двенадцатое шествие россикйских националистов "Русский марш", которое в этом году прошло под лозунгами против российской власти.

На акции около тысячи человек требовали отставки президента РФ Владимира Путина, правительства и прекращения политических репрессий лозунгом "Долой власть чекистов!".

"Полиция не разрешила пронести более половины плакатов, с которыми активисты шли на акцию", - сказал организатор акции Юрий Горский, сообщает "Радіо Свобода".

Активисты также выступили против войны с Украиной. Звучали и традиционные для таких "маршей" антимигрантские лозунги.

Полиция задержала нескольких участников шествия, в том числе участника с украинским флагом.

"Русские марши" прошли еще в нескольких городах РФ.

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Напомним, что лозунгами прошлогоднего "Русского марша" были "Россияне против войны с Украиной" и "За Европу Отечеств".

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги марш Путин требование Россия
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