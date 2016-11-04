"Русский марш" требовал отставки Путина в Москве

Активисты также выступили против войны с Украиной.
В Москве завершилась уже двенадцатое шествие россикйских националистов "Русский марш", которое в этом году прошло под лозунгами против российской власти.
На акции около тысячи человек требовали отставки президента РФ Владимира Путина, правительства и прекращения политических репрессий лозунгом "Долой власть чекистов!".
"Полиция не разрешила пронести более половины плакатов, с которыми активисты шли на акцию", - сказал организатор акции Юрий Горский, сообщает "Радіо Свобода".
Активисты также выступили против войны с Украиной. Звучали и традиционные для таких "маршей" антимигрантские лозунги.
Полиция задержала нескольких участников шествия, в том числе участника с украинским флагом.
"Русские марши" прошли еще в нескольких городах РФ.
Напомним, что лозунгами прошлогоднего "Русского марша" были "Россияне против войны с Украиной" и "За Европу Отечеств".Радіо Свобода