Русские и поляки в Литве любят Путина – Wyborcza

Эксперты считают, что российская пропаганда очень сильно влияет на национальные меньшинства в балтийской стране.

Меньшинства в Литве занимают пророссийскую позицию. Flickr/Mr.TinDC

Национальные меньшинства взанимают пророссийскую позицию. В частности, 64,6% литовских поляков говорят, что им нравится или очень нравится Владимир Путин. Негативно к российскому президенту относятся только 11% поляков в Литве.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на результаты опроса, который среди национальных меньшинств в Литве провели компании Baltijos tyrimai и Gallup. Таким образом, 63,8% поляков в балтийской стране считают Россию дружественной для Литвы, противоположное мнение высказали 32,5% опрошенных. А с утверждением, что оккупация украинского Крыма армией России "была законной", согласны 40,6% опрошенных представителей польского меньшинства, в то время как не согласны – 31,1%.

Подобные настроения царят и среди русского меньшинства в Литве. 72% опрошенных русских в стране выразили симпатию к Владимиру Путину, а 66,14% - считают Россию дружественной для балтийской страны.

Опрос был проведен в Вильнюсе и его административном регионе, а также в Висагинасе, Шальчининкайе и Клайпеде. В нем приняли участие 500 человек. Авторы исследования говорят, что погрешность составляет 4,3%.

Литовский политолог Мазвидас Ястрамсткис из Института международных отношений и политических наук подчеркнул, что между взглядами национальных меньшинств и литовцев очень большая разница.

"Общелитовский опрос показал, что 70% населения считают Россию врагом Литвы. Исследование также показало, что на национальные меньшинства очень влияют российские СМИ. Потому что те представители меньшинств, которые не смотрят российское телевидение, относятся более критично к России", - сказал он.

Тем временем, официальная Литва обвинила РФ в нагнетании напряженности в регионе. В частности, в Вильнюсе недовольны, что Кремль не предупреждает соседей о все свои военные маневры у границ.