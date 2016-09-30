Румыния получила шесть истребителей F-16

Общая стоимость контракта составляет 628 млн евро.
В мероприятии участвовали премьер-министр Португалии Антониу Кошта и министр обороны Румынии Михня Моток.
"Оснащение румынской армии многофункциональными истребителями такого класса, которые доказали свою высокую эффективность в рамках НАТО, обеспечит надежную безопасность воздушного пространства нашей страны", – заявил румынский министр.
Румыния заключила с Португалией контракт на приобретение 12 истребителей F-16 за 628 млн евро. Румынские ВВС получат еще три самолета до конца до конца нынешнего года, а остальные – в начале 2017 года.
Истребители будут размещены на военной базе в Фетешти уезда Яломица.
Напомним, в апреле нынешнего года США перебросили на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" два истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Эта база стала для них местом постоянной дислокации.