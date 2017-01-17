РПЦ запретит священникам проводить хирургические операции, танцевать и охотиться

Для священников Московского патриархата уточнили запретные профессии. Танцевать нельзя, но владеть бизнесом можно.
Как говорится в проекте, обнародованном на сайте Московского патриархата, не всякая профессиональная деятельность совместима со священством, и на этот счет имеются известные канонические запреты.
Согласно проекту, священникам запрещается заниматься деятельностью, связанной с пролитием крови, например, хирургией и охотой, актерской профессией, танцами (балетом), профессиональным спортом и работой на госслужбе.
"Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например, врачебная практика, особенно хирургия. Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана", - говорится в проекте.
В проекте также говорится, что священнослужители не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. Вместе с тем, каноны осуждают не само предпринимательство как таковое, а совмещение этого рода занятий с духовным служением клирика в ущерб последнему. "Исходя из этого возможно, в частности, сделать вывод, что клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса", - считают в РПЦ.
"Канонический запрет рукополагать актеров (55 прав. Карф. Соб.) безусловно исключает занятие клириков актерской профессией, включая профессиональное занятие танцами (балетом) или сценическим пением. Кроме того, в условиях, когда работа в сфере развлекательного шоу-бизнеса влечет за собой усиленные соблазны, недопустимо осуществление клириком профессий в этой области", - говорится в проекте.
Клирикам также запрещена государственная служба, предполагающая повышенные обязательства относительно секретности, служебной тайны, которые могут вступать в конфликт интересов с исполнением пастырского долга. "В исключительных случаях ввиду высших интересах церковной пользы и служения пастве могут быть допущены исключения, но не иначе как по благословению правящего епископа", - говорится в проекте.
В марте 2016 года предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал защитить православие от западной ереси признания прав человека.
В июле 2014 года глава РПЦ Кирилл Гундяев назвал святость идеалом русского народа.