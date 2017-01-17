РПЦ запретит священникам проводить хирургические операции, танцевать и охотиться

Для священников Московского патриархата уточнили запретные профессии. Танцевать нельзя, но владеть бизнесом можно.

Священникам РПЦ запрещено танцевать, но разрешено работать на ФСБ по благословению епископа Сайт РПЦ

Межсоборное присутствием Русской церкви составило список профессий, которые не совместимы со священством.

Как говорится в проекте, обнародованном на сайте Московского патриархата, не всякая профессиональная деятельность совместима со священством, и на этот счет имеются известные канонические запреты.

Согласно проекту, священникам запрещается заниматься деятельностью, связанной с пролитием крови, например, хирургией и охотой, актерской профессией, танцами (балетом), профессиональным спортом и работой на госслужбе.

"Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например, врачебная практика, особенно хирургия. Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана", - говорится в проекте.

В проекте также говорится, что священнослужители не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. Вместе с тем, каноны осуждают не само предпринимательство как таковое, а совмещение этого рода занятий с духовным служением клирика в ущерб последнему. "Исходя из этого возможно, в частности, сделать вывод, что клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса", - считают в РПЦ.

"Канонический запрет рукополагать актеров (55 прав. Карф. Соб.) безусловно исключает занятие клириков актерской профессией, включая профессиональное занятие танцами (балетом) или сценическим пением. Кроме того, в условиях, когда работа в сфере развлекательного шоу-бизнеса влечет за собой усиленные соблазны, недопустимо осуществление клириком профессий в этой области", - говорится в проекте.

Клирикам также запрещена государственная служба, предполагающая повышенные обязательства относительно секретности, служебной тайны, которые могут вступать в конфликт интересов с исполнением пастырского долга. "В исключительных случаях ввиду высших интересах церковной пользы и служения пастве могут быть допущены исключения, но не иначе как по благословению правящего епископа", - говорится в проекте.

В марте 2016 года предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал защитить православие от западной ереси признания прав человека.

В июле 2014 года глава РПЦ Кирилл Гундяев назвал святость идеалом русского народа.