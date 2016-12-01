Российскую военную базу выведут с территории Кыргызстана

Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, считает Атамбаев.

Президент Кыргызстана рассказал о выводе с территории страны российское военной базы knews.kg

Российская военная авиабаза, дислоцирующаяся в 20 км от, будет выведена с территории суверенного Кыргызстана, сообщил во время своей итоговой конференции президент страны Алмазбек Атамбаев. Пресс-конференция президента состоялась 1 декабря в столице Кыргызстана Бишкеке.

"Многим может не понравиться, некоторые будут использовать против меня. Но последние 5 лет показали, что вывод базы Ганси (военной базы США - ред.) – правильное решение. Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои силы. Это касается и российской базы", - подчеркнул Атамбаев.

Президент отметил частую критику в свой адрес, связанную с тем, что американскую базу с территории Кыргызстана давно убрали, а российская продолжает находиться в городе Кант.

"Мы оставили только на 15 лет… Это стоило мне нервов, это не нравилось многим российским министрам, но по этому вопросу я нашел понимание В.Путина", - сказал президент Кыргызстана.

Атамбаев пояснил – в 2009 году бывшим президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым было подписано соглашение, по которому срок пребывания российской военной базы на территории страны заканчивался в 2016 году, после чего продлевался еще на 49 лет и должен был продлеваться повторно каждые 25 лет. Также президент отметил необходимость создания собственной армии Кыргызстана.

"Мы с Россией всегда будем стратегическими партнерами, но Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базы России, Америки или другой страны. Мы должны строить свою армию", - сказал глава Кыргызстана.

Напомним, ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сообщал о том, Россия, хотя и остается основным стратегическим партнером его страны, уже четыре года не платит за аренду территории под военные объекты.