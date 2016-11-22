Российскому экс-министру Улюкаеву потребовалась скорая медицинская помощь

У подозреваемого в получении крупной взятки бывшего российского министра возникли проблемы с давлением.

Улюкаеву вызвали скорую помощь Сайт президента России

Экс-министру экономического развития, помещенному под домашний арест по подозрению в коррупции, потребовалась неотложная помощь врачей из-за проблем с давлением, сообщила замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"У него возникли проблемы с давлением. Вызванные медики оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась", - цитирует ее слова "Интерфакс".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Уже 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Улюкаева с занимаемой должности, в связи с "утратой доверия" к министру.

18 ноября защита Улюкаева обжаловала решение суда о его помещении под домашний арест, потребовав назначить подозреваемому более мягкую меру пресечения.

Подробнее о возможных причинах и последствиях ареста Улюкаева читайте в статьей Алексея Ижака "Московское суперлуние. Россия без министра экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".