Российского космического робота Федора покажут на православном форуме

С молодежью встретится предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев и ответит на все вопросы.

Чудо российской робототехники продемонстрируют православным студентам Кадр/YouTube

Российского робота Федора, созданного для работы в космосе, представят 13 октября на Международном православном студенческом форуме на ВДНХ в Москве, сообщили в оргкомитете форума.

"Федора впервые представят широкой публике на II Международном студенческом форуме, организованном правительством Москвы совместно с синодальным отделом по делам молодежи Русской православной церкви", - сообщили в оргкомитете.

Ожидается, что в форуме примут участие около 15 тысяч студентов из России и других стран. Центральным событием станет общение гостей со предстоятелем РПЦ Кириллом в формате "прямой линии". Патриарх ответит на вопросы из зала, а также на те, что будут поступать в режиме реального времени в call-центр по телефону и посредством видеозвонков.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин на днях опубликовал видео испытаний антропоморфного робота, создаваемого Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС РФ. Известный ранее под названием "Аватар", робот получил новое имя - FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Как сообщалось, в 2015 году инженеры-конструкторы Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград) разработали биоинспированного робота-таракана. За основу прототипа был выбран южно-американский вид тараканов Blaberus Giganteus. Но найти его в Калининграде не удалось, привезти тоже оказалось проблематичным, поэтому исследовательская группа работала с видом Blaberus Craniifer.

В январе 2015 года российские ученые показали президенту России Владимиру Путину систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга.