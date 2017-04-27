Российский Ту-154 мог рухнуть в Черное море из-за перегруза – СМИ

Экипаж якобы не знал о перегрузе самолета.

Появилась новая версия о падении российского самолета в море Минобороны РФ

Когда самолет взлетал с военного аэродрома Чкаловский под Москвой, его вес составил 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива. В Адлере в самолет дозаправили, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

"Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или слетал бы с учетом, что самолет перегружен", - сказано в сообщении.

Ранее рассматривались различные другие версии падения самолета, одной из основных была ошибка пилота.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное"