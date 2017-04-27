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Российский Ту-154 мог рухнуть в Черное море из-за перегруза – СМИ

27 апреля в 02:54

Экипаж якобы не знал о перегрузе самолета.

Ту-154
Появилась новая версия о падении российского самолета в море
Минобороны РФ
Самолет Ту-154 российского Минобороны, который рухнул в Черное море по пути в Сирию, мог разбиться из-за перегруза. Экипаж о превышении нормативного веса самолета якобы не знал, выяснили специалисты, которые проводят расследование авиакатастрофы, пишет "Газета.ру".

Когда самолет взлетал с военного аэродрома Чкаловский под Москвой, его вес составил 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива. В Адлере в самолет дозаправили, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

"Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или слетал бы с учетом, что самолет перегружен", - сказано в сообщении. 

Ранее рассматривались различные другие версии падения самолета, одной из основных была ошибка пилота. 

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Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное"

По материалам: Газета.ру
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Тэги самолет Россия Сирия крушение
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