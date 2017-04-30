Российский телеканал опубликовал видео нападения на Навального

Лица нападавшего и одного "случайного прохожего" тщательно заретушированы.

Российские пропагандисты, как обычно, заблаговременно оказались на месте престпления Кадр/YouTube

Российский пропагандистский телеканал "Рен-ТВ" в воскресенье, 30 апреля, опубликовал видеозапись на оппозиционера

На видео тщательно заретушированы лица нападающего, который плеснул Навальному зеленкой в лицо, а также еще одного "случайного прохожего", наблюдавшего за инцидентом. Лица остальных людей, которых зафиксировала видеокамера, хорошо видны.

В аннотации к ролику высказано предположение, что нападение якобы мог инициировать сам Навальный.

Напомним, 27 апреля в Москве неизвестный облил зеленкой российского оппозиционного политика Алексея Навального, который в результате нападения получил химический ожог правого глаза.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.