Российский суд постановил снести храм Киевского патриархата в Московской области

Согласно решению суда, храм должен быть снесен в четырехмесячный срок за счет УПЦ КП.

В Московской области снесут храм Киевского патриархата vsezdorovo.com

Моськовський областной суд вынес решение о сносе Свято-Троицкого храма Богородской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата в городе Ногинске.

"С третьего октября 2016 года вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято - Троицкого храма в г. Ногинске Московской области удовлетворив истца Администрацию Ногинского района (а по сути Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда", - написал иеромонах Святослав Скороход в своем Facebook.

Он также добавил, что согласно постановления, храм будет снесен в четырехмесячный срок за счет УПЦ КП в России.

Иеромонах Святослав Скороход сообщил, что накануне заседания суда, на адвоката Татьяну Горюнову было совершено нападение - неизвестные из машины начали по ней стрелять, после чего угрожали по телефону, если она и впредь будет защищать храм в суде.

Священнослужитель также подчеркнул, что все украинское систематическое подчищается и уничтожается: сегодня резонансное решение по сносу храма, а такоже закрытие украинской библиотеки и ликвидации единой централизованной украинской организации "Украинский Конгресс России".

Напомним, что 28 октября 2015 года в московской Библиотеке украинской литературы прошел обыск. В СМИ выдвигались предположения, что правоохранительные органы заинтересовали публикации в газете "Час Руху", котору выпускает украинская партия "Рух". Обыски также прошли у представителя Всемирного конгресса украинцев Валерия Семененко, который одновременно является главой организации "Украинцы Москвы".

После обыска на директора библиотеки завели уголовное дело по статье "возбуждение национальной ненависти и вражды". Следователи обосновывают свои действия имеющейся у них информацией, что в 2011-2015 годах директор библиотеки, являясь должностным лицом, распространяла среди посетителей издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенные к использованию.