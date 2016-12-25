Российский самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Сочи

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На борту Ту-154 кроме экипажа находились журналисты трех российских телеканалов и члены ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию для проведения новогоднего концерта на военной базе "Хмеймим".

Российский самолет упал в море у сочинского побережья flickr.com

СамолетТу-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. Позже личные вещи пассажиров и обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета, согласно последним данным, находилось 92 человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в министерствах обороны и чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

В числе пассажиров Ту-154 были журналисты и коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты и журналисты направлялись в Сирию, где на российской авиабазе "Хмеймим" должен был пройти поздравительный новогодний концерт для российских военных в Сирии. Всего на борту самолета находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка.

Из них трое журналистов "Первого канала", трое сотрудников телеканала "Звезда" и три человека съемочной группы телеканала "НТВ".

По словам сотрудника экстренных служб, в месте падения самолета очень сильное течение, и часть личных вещей пассажиров и экипажа самолета могло унести в открытое море.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Расследование дела поручено центральному аппарату Следственного комитета Российской Федерации. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Сочи направлена "группа опытных следователей". Сотрудниками СКР изымается предполетная документация и проводятся допросы ответственных лиц и технического персонала, готовивших самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку. В пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи.

В настоящее время рассматриваются несколько версий падения самолета в акватории Сочи. В их числе техническая неисправность (в акватории Хостинского района Сочи обнаружено масляное пятно) и попадание в двигатель птицы, так как рядом с городским аэропортом расположены станция перелетных птиц и орнитопарк.

"Птица могла попасть в двигатель самолета. Кроме технической неисправности самолета рассматривается и версия качества топлива", - отметил информированный источник.

Позже версия о технической неисправности самолета стала одной из основных.

"Маловероятна версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов", - отметил источник.

При этом в Российском гидрометцентре отмечают простые погодные условия для пилотирования самолета в районе Адлера.

"Около пяти утра по московскому времени температура у земли +5, ветер 5 м/с, видимость 10 км. Вполне нормальные, простые погодные условия", - сообщили сотрудники центра.

Из-за падения Ту-154 вылет авиарейсов из Москвы и Сочи задержится на неопределенное время.

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации направило в Сочи спасателей и водолазов отрядов "Центроспас" и центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Специалисты обоих центров имеют опыт проведения глубоководных работ, отметил представитель ведомства.

Специалистов МЧС снабдили необходимым водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

По словам начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Пазыныча, на данный момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. В районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Все они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших. Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии.

"Ориентировочно там глубина от 80 до 110 м", - отметил Пазыныч.

Спасателям удалось найти тело первого погибшего в авиакатастрофе, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сообщил Конашенков.

Тем не менее, источники в экстренных службах рассказали "Интерфаксу" о том, что спасатели нашли уже несколько тел погибших. Другой источник в правоохранительных органах утверждает, что спасателями обнаружены документы некоторых пассажиров и один погибший.

Напомним, ранее в Колумбии разбился грузовой самолет Boeing 727, направлявшийся вечером во вторник, 20 декабря, рейсом из города Пуэрто-Карреньо в столицу страны Боготу. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета, на месте падения возник пожар. По предварительным данным, погибли трое членов экипажа, двое получили ранения, еще один летчик пока не найден.

7 декабря на севере Пакистана разбился пассажирский самолет "Пакистанских международных авиалиний", выполнявший внутренний рейс из города Читрала в Исламабад с 47 людьми на борту.