Российский посол в Сербии обвинил Украину в поставке ракетных систем С-300 Хорватии

Также в посольстве открестились от информации о поставках этого комплекса Сербии.
Посол также возмутился тем, что никто до сих пор не наказан за эту "криминальную историю 25-летней давности".Сербия обсуждает перспективы покупки двух дивизионов ракетных систем С-300 и полкового командного пункта с Россией и Беларусью.
В прошлом году Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Сербия, которая долгое время поддерживала тесные связи с Россией, рассчитывает на московскую поддержку в дипломатической борьбе, чтобы не допустить вступления Косово в ООН.
Также недавно президент Косово Хашим Тачи говорил, что Сербия использует в Косово "украинский сценарий" России. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что Сербия отправляет оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.ZN.UA