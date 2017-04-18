Российский посол в Сербии обвинил Украину в поставке ракетных систем С-300 Хорватии

Также в посольстве открестились от информации о поставках этого комплекса Сербии.

Посольство РФ в Сербии прокомментировало информацию о поставке ракетных систем Сербии expert.ru

Посол России в Сербии Александр Чепурин в своем интервью для сербского издания обвинил Украину в поставке Хорватии ракетных систем С-300. По мнению посла, именно Украина "наводняла Хорватию оружием" и была "спонсором развала Югославии", сообщается в отрывке интервью на сайте российского посольства.

Посол также возмутился тем, что никто до сих пор не наказан за эту "криминальную историю 25-летней давности".

Ранее российские СМИ писали, чтодвух дивизионов ракетных систем С-300 и полкового командного пункта с Россией и Беларусью.

В прошлом году Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Сербия, которая долгое время поддерживала тесные связи с Россией, рассчитывает на московскую поддержку в дипломатической борьбе, чтобы не допустить вступления Косово в ООН.

Также недавно президент Косово Хашим Тачи говорил, что Сербия использует в Косово "украинский сценарий" России. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что Сербия отправляет оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.