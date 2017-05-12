Российский истребитель приблизился к разведывательному самолету США на расстояние 6 метров

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Американский и российский самолеты пролетели на расстоянии 6 метров друг от друга generaltate.deviantart.com

Российский истребитель приблизился к американскому разведывательномуна расстояние в приблизительно шесть метров. Инцидент произошел во время выполнением американским разведчиком рутинных задач в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает американский канал NBC

Приближение на такое расстояние может считаться опасным, однако канал отмечает, что благодаря профессионализму пилота любых рисков удалось избежать.

В сентябре пришлого года, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.

Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.