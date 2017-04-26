Российский истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии

Самолет упал на полигоне в безлюдном месте, оба парашюта военных летчиков раскрылись, они приземлились.

На Бурятии разбился вражеский истребитель wikipedia.org

Истребитель российской армии МиГ-31 потерпел аварию в районе полигона в. Оба летчика катапультировались.

"26 апреля в 12:05 МСК при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - сообщили агентству "Интерфакс" в Минобороны.

По данным российского военного ведомства пилоты потерпевшего аварию в Бурятии истребителя МиГ-31 живы, угрозы их здоровью нет.

"Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказали в Минобороны.

Самолет упал на полигоне в безлюдном месте.

Напомним, что в авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" за два месяца у берегов Сирии потерял два военных самолета. Российское военное ведомство признало нецелесообразным подъем упавших с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" истребителей МиГ-29К и Су-33.