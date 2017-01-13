Российским военнослужащим в Сирии раздали брошюры с рекомендациями - росСМИ

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Аналогичные материалы раздавались военным во время советской кампании в Афганистане.

Обложка второй брошюры

Военнослужащим бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (батальон "Север" - ред.) 46-й отдельной бригады оперативного назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии раздали брошюры с рекомендациями на время проведения сухопутной, сообщает издание " Новая газета ".

Журналисты издания получили брошюры от одного из бывших военнослужащих полка.

Первая брошюра называется "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)", а вторая - "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской республике".

В первой брошюре содержится иллюстрированная информация в виде тематических структурированных картинок: карты Ближнего Востока, карты Сирии, русско-арабского разговорника для общения с местными жителями. Также есть рекомендации по поведению среди сирийского населения и картинки для определения внешности местных жителей (расы, роста, пола, возраста, одежды), званий военнослужащих сирийской армии (по погонам с разным количеством звезд и планок) или принадлежности сирийцев к НВФ. Ряд изображений позволяет определить конкретный образец военной техники, вооружение, объекты транспорта и многое другое.

Второе практическое пособие почти не содержит иллюстраций. Несколько глав этой брошюры посвящены краткой информации о Сирии: географическим сведениям, языку, праздникам, валюте, местным обычаям и традициям. Во второй части данного пособия разъясняются понятия участников сторон конфликта, комбатантов, ополченцев, наемников, а также даются рекомендации по тому, как отличить военного журналиста от шпиона, а шпиона от разведчика.

Бывшие воины-интернационалисты отмечают факт схожести данных брошюр с теми, которые получали советские военные перед отправкой в Афганистан.

"При составлении афганских памяток был использован аналогичный принцип подачи информации: иллюстративный ряд доминирует над текстом; в них также дается необходимая для ориентации географическая, политическая, лингвистическая, правовая и т.п. информация. Разработчики брошюры позаимствовали у советского военного агитпропа многое: вплоть до абзацев про голый торс, с которым не следует ходить даже на пляже", - сообщает издание.

Авторство первой брошюры можно установить лишь косвенно, по эмблеме Министерства обороны Российской Федерации на обложке. В верхней части обложки второй брошюры указано: Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. На ней же присутствуют эмблемы Национальной гвардии РФ и 46-й отдельной бригады особого назначения войск Национальной гвардии, среди военнослужащих которой распространялись брошюры.

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. Тогда он заявлял, что задача, которую он ставил перед армией, "в целом выполнена".

Тем не менее, масштабная операция российских ВС в Сирии продолжалась на протяжении всего 2016 года. При поддержке российской авиации войска Асада смогли взять под свой контроль восточную часть Алеппо, удерживаемую силами оппозиции на протяжении нескольких лет.

Позже стало известно о том, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".