Российским чиновникам рекомендовали вернуть детей на родину - СМИ

Настоятельная рекомендация исходит из администрации президента РФ и касается чиновников всех уровней, сотрудников госкорпораций и депутатов.

Детей российских чиновников-патриотов ждут на родине facebook.com/yatsenyuk.arseniy

, вплоть до высшего уровня, рекомендовали вернуть в страну детей, которые учатся за границей. Как пишет издание Znak.com , сделать это необходимо не дожидаясь окончания учебы, а путем перевода их в российские вузы.

На родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, если старшее поколение семьи по каким-то причинам проживает за границей, не утратив гражданство РФ.

Рекомендация коснется всех: от сотрудников самой администрации президента РФ, а также администраций регионов, до депутатов всех уровней. Не избегут новой повинности даже работники государственных корпораций. Тем, кто повременит с выполнением негласной просьбы, напомнят об уже известных случаях, когда пребывание ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения за границей становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру в госсекторе.

Издание напоминает, что на Западе получают образование практически дети очень многих высокопоставленных российских чиновников. К примеру, выросла и получила образование в США дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина. По возвращении в Россию девушка говорила по-русски с очевидным акцентом.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что на прошлой неделе в Москве озвучили четыре слова, которые напугали политиков и граждан на Западе. И эти четыре слова: ядерное оружие, Куба, Вьетнам и ракеты. "Ситуацию вряд ли можно сравнивать с Холодной войной. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса", - говорится в статье.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указывают сообщения о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).