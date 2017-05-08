Российских учащихся выгнали на репетицию акции "Бессмертный полк"

В сети появились фотографии из разных регионов.

В нескольких регионах РФ провели организованные репетиции общественной акции "Бессмертный полк". Об этом написал журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев в Facebook.

Он отметил, что кураторы по несколько раз заставляли заранее отобранных участников нести портреты ветеранов и держать баннеры, составлять колонны и держать строй.

"Больше всего мне сейчас жаль тех сибирских журналистов и общественников, которые несколько лет назад придумали настоящую и очень искреннюю акцию: сейчас им приходится наблюдать за тем, как бездушная государственная машина убивает "Бессмертный полк", оставляя от него только пустую оболочку", - подчеркнул Варфоломеев.

То, что произошло в РФ в предпоследнее воскресенье первого месяца весны, как минимум удивило. На площади и улицы почти сотни городов верноподданнической России вышли не побоявшиеся репрессий граждане, чтобы заявить о своем несогласии с тем, как идут дела в их стране.