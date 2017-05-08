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Российских учащихся выгнали на репетицию акции "Бессмертный полк"

8 мая в 09:26

В сети появились фотографии из разных регионов.

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Фото Соцсети

В нескольких регионах РФ провели организованные репетиции общественной акции "Бессмертный полк". Об этом написал журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев в Facebook.

Он отметил, что кураторы по несколько раз заставляли заранее отобранных участников нести портреты ветеранов и держать баннеры, составлять колонны и держать строй.

"Больше всего мне сейчас жаль тех сибирских журналистов и общественников, которые несколько лет назад придумали настоящую и очень искреннюю акцию: сейчас им приходится наблюдать за тем, как бездушная государственная машина убивает "Бессмертный полк", оставляя от него только пустую оболочку", - подчеркнул Варфоломеев.

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То, что произошло в РФ в предпоследнее воскресенье первого месяца весны, как минимум удивило. На площади и улицы почти сотни городов верноподданнической России вышли не побоявшиеся репрессий граждане, чтобы заявить о своем несогласии с тем, как идут дела в их стране.

По материалам: Владимир Варфоломеев / Facebook
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Тэги бессмертный репетиция ветераны колонна Россия
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3 комментария
  • Миша Кацман Сегодня, 10:00 НА РАШКЕ ВСЕГДА ТАК - народ не верит/удивляется скриншотам с форума, на которых, например, набирали "плакальщиков по 400 рублей" на концерт, посвящённый памяти погибших в Питере. Так это ещё не всё. Кремлю для телекартинки массовой скорби понадобилось согнать на Манежную подневольных бюджетников.( https://youtu.be/dyGwbxPXqcg) На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь. После траурного концерта бюджетники должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду, но не все дождались окончания концерта - многие сбросили цветы на Манежной. И я даже не знаю, кто большая [цензура] - те, кто организовывают скорбь по разнарядке или за деньги, или те, кто согласен так "скорбить И ТАК У РУСНИ ВО ВСЁМ.ВСЕ ПО КОМАНДЕ. РАБ ЖИВЕТ ПО КОМАНДЕ БАРИНА. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Миша Кацман Сегодня, 10:00 НА РАШКЕ ВСЕГДА ТАК - народ не верит/удивляется скриншотам с форума, на которых, например, набирали "плакальщиков по 400 рублей" на концерт, посвящённый памяти погибших в Питере. Так это ещё не всё. Кремлю для телекартинки массовой скорби понадобилось согнать на Манежную подневольных бюджетников.( https://youtu.be/dyGwbxPXqcg) На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь. После траурного концерта бюджетники должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду, но не все дождались окончания концерта - многие сбросили цветы на Манежной. И я даже не знаю, кто большая [цензура] - те, кто организовывают скорбь по разнарядке или за деньги, или те, кто согласен так "скорбить И ТАК У РУСНИ ВО ВСЁМ.ВСЕ ПО КОМАНДЕ. РАБ ЖИВЕТ ПО КОМАНДЕ БАРИНА. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Oleg Oleg Сегодня, 09:52 Hohlopidory!Zavist i podlost 4erta hohla!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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