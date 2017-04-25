Российских хакеров заподозрили в попытке атаки на серверы штаба Макрона – Reuters

Действовать могла подконтрольная РФ группировка кибершпионов.
Об этом сообщил представитель японской компании, которая специализируется на антивирусной защите Trend Micro, пишет Reuters. Хакеры якобы принадлежат к группе "Атака пешек".
В сообщении отмечается, что американские специалисты по киберзащите считают, что группа "Атака пешек" (она же – АРТ 28 и "Модный медведь") подконтрольная российским спецслужбам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Reuters отрицательно высказался о причастности России к кибератакам.
Ранее сообщалось, что в испанской Барселоне местные правоохранители задержали 36-летнего уроженца Санкт-Петербурга Петра Левашова. Российского программиста в США подозревают в хакерских атаках, в том числе совершенных в ходе избирательной кампании 2016 года.
Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.
Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.ZN.UA