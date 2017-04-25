Российских хакеров заподозрили в попытке атаки на серверы штаба Макрона – Reuters

Действовать могла подконтрольная РФ группировка кибершпионов.

Хакеры пытались поломать серверы Макрона

Серверы избирательного штаба лидера первого тура выборов президента Франции Эммануэля Макрона пытались взломать хакеры. Они действовалис помощью вредоносной программы, которую хотели запустить через электронную почту.

Об этом сообщил представитель японской компании, которая специализируется на антивирусной защите Trend Micro, пишет Reuters. Хакеры якобы принадлежат к группе "Атака пешек".

В сообщении отмечается, что американские специалисты по киберзащите считают, что группа "Атака пешек" (она же – АРТ 28 и "Модный медведь") подконтрольная российским спецслужбам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Reuters отрицательно высказался о причастности России к кибератакам.

Ранее сообщалось, что в испанской Барселоне местные правоохранители задержали 36-летнего уроженца Санкт-Петербурга Петра Левашова. Российского программиста в США подозревают в хакерских атаках, в том числе совершенных в ходе избирательной кампании 2016 года.

Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.

Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.