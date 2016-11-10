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Российские ученые создали робота-охранника с гранатометом

10 ноября в 13:56

По команде наводчика-оператора робот способен вести стрельбу в круговом секторе на дальности до 400 метров.

гранатомет
Российских роботов вооружили гранатометами
nevskii-bastion.ru
В российской армии испытали боевого робота-охранника шахтных пусковых установок. По информации военного ведомства РФ, испытания прошили в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

"В 2016 году в Козельском ракетном соединении (Калужская область) прошла войсковые испытания новейшая роботизированная система охраны стационарных объектов РВСН", - говорится в сообщении.

По данным российских военных, система оснащена стрелковым и гранатометным комплексами. "СРК способен вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров", - отмечается в релизе.

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Ранее сообщалось, что российские ученые создали робота Федора, способного работать в космосе.

В январе 2015 года российские ученые показали президенту России Владимиру Путину систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга.

По материалам: ZN.UA
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Тэги робот система
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