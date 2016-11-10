Российские ученые создали робота-охранника с гранатометом

По команде наводчика-оператора робот способен вести стрельбу в круговом секторе на дальности до 400 метров.

Российских роботов вооружили гранатометами nevskii-bastion.ru

В российской армии испытали боевого робота-охранника шахтных пусковых установок. По информации военного ведомства РФ, испытания прошили в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

"В 2016 году в Козельском ракетном соединении (Калужская область) прошла войсковые испытания новейшая роботизированная система охраны стационарных объектов РВСН", - говорится в сообщении.

По данным российских военных, система оснащена стрелковым и гранатометным комплексами. "СРК способен вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров", - отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали робота Федора, способного работать в космосе.

В январе 2015 года российские ученые показали президенту России Владимиру Путину систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга.