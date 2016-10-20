Российские таможенники обстреляли из табельного оружия грузовики с украинским мясом

В ходе задержания со стрельбой никто не пострадал, заявили в Брянской таможне.

Спецназ российской таможни со стрельбой остановил два грузовика с украинской продукцией Федеральная таможенная служба РФ

Сотрудники СОБР Брянской таможни применили оружие при задержании водителей, перевозивших партию контрабандного мяса из Украины, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в Севском районе Брянской области, в полутора километрах от границы.

Согласно сообщению, российские силовики применили оружие из-за того, что автомобили якобы создавали "угрозу жизни и здоровью" сотрудникам таможни. В ходе задержания со стрельбой никто не пострадал, один из водителей задержан.

Отмечается, что на автомобилях УАЗ, обстрелянных таможенниками, стоят госномера брянского региона. При досмотре, в салонах и багажных отделениях автомобилей обнаружили партию контрабандного мяса из Украины. Всего изъято 119 мешков с мясной продукцией общим весом более 3780 килограммов.

По факту задержания контрабанды открыты уголовные производства.

Россия с 2016 года решила отменить режим ЗСТ в отношении Украины и отказаться от импорта украинских продуктов. Также РФ полностью запретила транзит через свою территорию украинских товаров в третьи страны. В частности, с 1 января 2016 года в отношении Украины были введены санкции на ввоз животноводческой продукции.

Украина в ответ с 10 января ввела зеркальные торговые санкции против РФ (применила импортные пошлины и эмбарго).

4 июля стало известно, что Россия ввела дополнительные ограничения транзита украинских товаров через свою территорию.

В тот же день, вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что украинская сторона намерена ввести зеркальные торговые и транзитные санкции в отношении России.