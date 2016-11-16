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Российские СМИ сообщили о восьми возможных фигурантах в деле Улюкаева

16 ноября в 09:14

В ближайшее время в рамках уголовного дела против Алексея Улюкаева могут быть привлечены еще другие российские чиновники.

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Кроме Улюкаева в рамках уголовного дела о получении взятки могут привлечь еще около семи человек
Сайт президента России
В деле экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, задержанного с поличным при получении взятки, могут появиться еще до семи фигурантов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. 

"Скорее всего, в ближайшее время в рамках этого уголовного дела будут привлекаться еще различные чиновники. Такие преступные схемы не делаются "в одного". Пока речь идет о том, что могут быть привлечены до семи новых лиц", — отметил источник. 

Пока же по уголовному делу проходит только сам экс-министр, добавил собеседник. 

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Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца. Вскоре после этого президент РФ Путин уволил министра в связи с "утратой доверия".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По материалам: РИА Новости
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Тэги Улюкаев Россия взятка чиновники суд
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