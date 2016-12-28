Российские полицейские изъяли в Иркутской области более 17 тысяч литров "Боярышника"

Стоимость изъятого парфюмерного концентрата составила три с половиной миллиона рублей.

Российские правоохранители изъяли 83 тысячи бутылок с "Боярышником" navkolo.me

Российские правоохранители изъяли на железнодорожной станции ВСЖД "Братск" 17 600 литров спиртосодержащей жидкости "Боярышник" (22 тысячи бутылок по 100 мл и 61 840 бутылок по 250 мл).

Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, стоимость изъятой продукции, найденной на транспорте при осмотре металлического контейнера, составляет 3 542 000 рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что груз отправлен из Ростова-на-Дону. Изъятая спиртосодержащая жидкость передана на временное хранение. Проводится расследование", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. Все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

Президент Росси Владимир Путин распорядился поднять акцизы на всю спиртосодержащую продукцию, включая "Боярышник". Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.