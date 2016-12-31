Российские хакеры проникли в энергосистему США - Washington Post

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Сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.

Российские хакеры атаковали электросети в США scyther5 / Depositphotos

Код, который связывают с российскими хакерами из группировки "Сеть гризли"(Grizzly Steppe), обнаружили в электросистеме американского штата Вермонт, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

При этом взломщики не стали использовать код для нанесения ущерба, уточняет собеседник издания, однако само его наличии демонстрирует уязвимость системы, которая используется для обеспечения работы медицинских и экстренных служб. И это вызывает опасения в правительстве США, что российские правительственные хакеры активно пытаются проникнуть в сетку, чтобы осуществить потенциальные атаки.

Кроме того, любые сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.

Позднее оператор электросети Burlington Electric Department подтвердил взлом. Согласно их завлению, код был обнаружен лишь на одном из ноубтуков, неподключенном к системам сети организации. Оператор заверил, что были приняты незамедлительные меры, чтобы отключить изолировать хакерский ноутбук.

Вместе с тем, как отмечается, этот код действительно использовался в предыдущих атаках российских хакеров, которые Министерство внутренней безопасности назвало Grizzly Steppe.

Напомним, в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.