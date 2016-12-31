Российские хакеры проникли в энергосистему США - Washington Post

Сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.
При этом взломщики не стали использовать код для нанесения ущерба, уточняет собеседник издания, однако само его наличии демонстрирует уязвимость системы, которая используется для обеспечения работы медицинских и экстренных служб. И это вызывает опасения в правительстве США, что российские правительственные хакеры активно пытаются проникнуть в сетку, чтобы осуществить потенциальные атаки.
Кроме того, любые сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.
Позднее оператор электросети Burlington Electric Department подтвердил взлом. Согласно их завлению, код был обнаружен лишь на одном из ноубтуков, неподключенном к системам сети организации. Оператор заверил, что были приняты незамедлительные меры, чтобы отключить изолировать хакерский ноутбук.
Вместе с тем, как отмечается, этот код действительно использовался в предыдущих атаках российских хакеров, которые Министерство внутренней безопасности назвало Grizzly Steppe.
Напомним, в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.ZN.UA