Российские хакеры два года читали почту минобороны Дании – СМИ

Министр обороны Дании заявил о связи хакеров с российскими властями.

Российские хакеры на протяжении двух лет имели возможность пользоваться недостатками безопасности электронной почты сотрудников министерства обороны Дании. За атаками может стоять подконтрольная российским властям хакерская группировка Fancy Bear (Модный медведь) – ее также обвиняют вво взломе серверов Демократической партии во время предвыборной кампании в США.Об этом говорится в докладе датских спецслужб, который в воскресенье, 23 апреля, процитировала старейшая датская газета Berlingske, пишет DW.

Взлом электронной почты происходил в 2015 и 2016 годах.

"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, делающие взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

"Информация, выуженная из почтовых ящиков, может служить целям вербовки, шантажа или дальнейших разведывательных действий", - сказано в докладе. В нем же отмечается, что недостатки в безопасности уже устранены.

Ранее сообщалось, что в испанской Барселоне местные правоохранители задержали 36-летнего уроженца Санкт-Петербурга Петра Левашова. Российского программиста в США подозревают в хакерских атаках, в том числе совершенных в ходе избирательной кампании 2016 года.

Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.

Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.