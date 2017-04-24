Российские хакеры два года читали почту минобороны Дании – СМИ

Министр обороны Дании заявил о связи хакеров с российскими властями.
Взлом электронной почты происходил в 2015 и 2016 годах.
"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, делающие взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.
"Информация, выуженная из почтовых ящиков, может служить целям вербовки, шантажа или дальнейших разведывательных действий", - сказано в докладе. В нем же отмечается, что недостатки в безопасности уже устранены.
Ранее сообщалось, что в испанской Барселоне местные правоохранители задержали 36-летнего уроженца Санкт-Петербурга Петра Левашова. Российского программиста в США подозревают в хакерских атаках, в том числе совершенных в ходе избирательной кампании 2016 года.
Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.
Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.Deutsche Welle (Русская редакция)