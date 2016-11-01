Российская авианосная группа прибыла в Средиземное море

Корабельная группа завершила переход.

Дымящий "Адмирал Кузнецов" доплыл в Средиземное море warfiles.ru

Российская корабельная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" и авианесущим крейсером " Адмирал Кузнецов " прибыла в Средиземное море.

"На минувшей неделе наша корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" совершила переход по восточной Атлантике в Средиземное море. С 27 по 29 октября судами обеспечения произведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм", - сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

При этом министр обороны пожаловался, что некоторые страны публично отказались пускать российские боевые корабли в свои порты. В частности, речь идет о Мальте.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.