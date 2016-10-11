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Российская авиация возобновила мощные бомбардировки восточного Алеппо - Reuters

11 октября в 17:35

Точное количество жертв пока неизвестно.

Алеппо
Россия снова бомбит Алеппо
Anadolu Agency
Российские самолеты спустя несколько дней относительного затишья возобновили мощные бомбардировки восточной части Алеппо, подконтрольного повстанцам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя повстанцев и данных Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Удары пришлись в основном на район Бустан Аль-Каср.

"Бомбардировки возобновились, и они тяжелые" - сказал представитель повстанцев.

Отмечается наличие жертв, однако их количество на текущий момент не называется.

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Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Сирия бомба Алеппо повстанцы
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