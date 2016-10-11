Российская авиация возобновила мощные бомбардировки восточного Алеппо - Reuters

Точное количество жертв пока неизвестно.
Удары пришлись в основном на район Бустан Аль-Каср.
"Бомбардировки возобновились, и они тяжелые" - сказал представитель повстанцев.
Отмечается наличие жертв, однако их количество на текущий момент не называется.
Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA