Российская авиация возобновила мощные бомбардировки восточного Алеппо - Reuters

Точное количество жертв пока неизвестно.

Россия снова бомбит Алеппо Anadolu Agency

Российские самолеты спустя несколько дней относительного затишья возобновили мощные бомбардировки восточной части Алеппо , подконтрольного повстанцам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя повстанцев и данных Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Удары пришлись в основном на район Бустан Аль-Каср.

"Бомбардировки возобновились, и они тяжелые" - сказал представитель повстанцев.

Отмечается наличие жертв, однако их количество на текущий момент не называется.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".