Российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо

В жилом массиве Мешхед погибли шесть мирных жителей.

Жители Алеппо ищут погибших и раненных после очередной бомбежки Агентство Анадолу

В результате авиационного удара по подконтрольным сирийской оппозиции районам города Алеппо погибли шесть мирных жителей, в том числе женщины и дети. Кроме того, ранения получили 19 человек, передает агентсто "Анадолу".

Представитель сил гражданской обороны Алеппо Махмуд Алуш сообщил, что ВКС России сбросили вакуумные бомбы на жилой массив Мешхед.

Ранее сообщалось о том, что умеренные группы сирийских повстанцев не доверяют России после варварских бомбежек Алеппо. Они считают, что у РФ нет права принимать участие в каких-либо мирных инициативах в Сирии.

А спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время экстренного заседания Совета безопасности ООН заявил, что ничто не может оправдать то, что происходит сейчас в Алеппо. По его словам, "неизбирательное применение оружия в районах, где расположена гражданская инфраструктура и проживают гражданские лица, может приравниваться к военному преступлению".