Топ Новости
<
>

Российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо

27 сентября в 23:15

В жилом массиве Мешхед погибли шесть мирных жителей.

Алеппо Сирия
Жители Алеппо ищут погибших и раненных после очередной бомбежки
Агентство Анадолу
В результате авиационного удара по подконтрольным сирийской оппозиции районам города Алеппо погибли шесть мирных жителей, в том числе женщины и дети. Кроме того, ранения получили 19 человек, передает агентсто "Анадолу".

Представитель сил гражданской обороны Алеппо Махмуд Алуш сообщил, что ВКС России сбросили вакуумные бомбы на жилой массив Мешхед.

Ранее сообщалось о том, что умеренные группы сирийских повстанцев не доверяют России после варварских бомбежек Алеппо. Они считают, что у РФ нет права принимать участие в каких-либо мирных инициативах в Сирии.

Читайте также: США разоблачили очередную ложь России в Совбезе ООН

А спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время экстренного заседания Совета безопасности ООН заявил, что ничто не может оправдать то, что происходит сейчас в Алеппо. По его словам, "неизбирательное применение оружия в районах, где расположена гражданская инфраструктура и проживают гражданские лица, может приравниваться к военному преступлению".

По материалам: Агентство Анадолу
Читайте также
Тэги Алеппо Сирия бомба Россия ООН авиация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.98
Последние новости