Российская авиация сбросила на Дамаск зажигательные бомбы

Артиллерия Асада обстреляла северо-восточную часть города.
Войска Асада накрыли артиллерийским огнем район Хареста на северо-востоке Дамаска, в результате чего погибли три и получили ранения 20 человек.
Российская авиация нанесла авиаудары по по жилым районам в пригородах Дамаска Восточной Гуте и Думе. Силы гражданской обороны задействованы в ликвидаци пожаров, вызванных зажигательными бомбами.
Как соощалось, 7 ноября войска Асада нанесли артиллерийский удар по школе в районе Хараста провинции Дамаск, убив восемь и ранив 15 детей.
Накануне, российская авиация разбомбила детский сад в Харасте. Шесть детей погибли, еще 25 получили ранения разной степени тяжести.Anadolu Agency