Артиллерия Асада обстреляла северо-восточную часть города.

Путин и Асад продолжают совершать военные преступления в Сирии theguardian.com

Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации продолжает штурм Дамаска, который находится под контролем умеренной оппозиции. В понедельник, 7 ноября, на город был сброшены, в результате чего погибли мирные жители, сообщает Anadolu.

Войска Асада накрыли артиллерийским огнем район Хареста на северо-востоке Дамаска, в результате чего погибли три и получили ранения 20 человек.

Российская авиация нанесла авиаудары по по жилым районам в пригородах Дамаска Восточной Гуте и Думе. Силы гражданской обороны задействованы в ликвидаци пожаров, вызванных зажигательными бомбами.

Как соощалось, 7 ноября войска Асада нанесли артиллерийский удар по школе в районе Хараста провинции Дамаск, убив восемь и ранив 15 детей.

Накануне, российская авиация разбомбила детский сад в Харасте. Шесть детей погибли, еще 25 получили ранения разной степени тяжести.