Российская авиация разбомбила две больницы на востоке сирийского Алеппо - The Telegraph

Более 90 человек заблокированы обломками в подвале разрушенной больницы.

Российская авиация нанесла очередные авиаудары по Алеппо Агентство Анадолу

Российская авиация нанесла очередные авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

В больницу M2 снаряд попал около четырех часов утра, за несколько минут до того, как была атакована другая больница - M10.

Медицинский работник сообщил, что в заблокированном обломками подвале больницы М2 остаются 90 человек, среди которых пациенты и работники больницы, получившие ранения в результате авиаудара.

"Если эта больница упадет на нас и мы застрянем под обломками, пожалуйста, не делайте фотографий наших тел, не забывайте о нашем достоинстве", - сказал он из подвала больницы изданию The Telegraph.

Отделение интенсивной терапии было уничтожено в результате авиаудара. Из-за этого многие жертвы взрывов предыдущих дней остались без медицинской помощи.

В больнице М10 в результате авиаудара погибли двое пациентов, а за несколько улиц от больницы М2 по меньшей мере шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела.

Жители восточной части города говорят, что это самые сильные бомбардировки с момента начала войны. Более 350 человек были убиты от сирийских и российских воздушных ударов с того момента, как режим прекращения огня был нарушен.

"Там в настоящее время только 30 врачей и шесть больниц для лечения 300 тысяч жителей Алеппо", - сообщил Адам Салул из сирийско-американского медицинского общества (SAMS).

Он также добавил, что если будут еще такие бомбардировки, как в субботу и воскресенье, отсутствие этих двух больниц, которые находились в густонаселенных районах, которые часто подвергаются обстрелам - это смертный приговор для сотен жителей.

Правозащитные группы обвинили сирийские и российские силы в преднамеренной бомбардировке медицинских учреждений, а Amnesty International в начале этого года обвинило союзников в "уничтоженные больниц в рамках своей военной стратегии."

Всемирная организация здравоохранения просила гуманитарный коридор для транспортировки травмированных из восточного Алеппо, который заблокирован со всех сторон правительственными силами, но просьба была проигнорирована.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".