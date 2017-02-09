Российская авиация нанесла ракетный удар по турецким военным, погибли трое

Ранения получили 11 солдат.

Российская авиация обстреляла турецких военных в Сирии donpress.com/

Российские самолеты нанесли ракетный удар по турецким военным, которые находятся в, сообщили в пресс-службе Генштаба Турции.

Отмечается, что в результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих и еще 11 получили ранения, передает Meduza.

Ранее сообщалось, что в Германии 40 военных из Турции попросили политическое убежище.