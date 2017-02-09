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Российская авиация нанесла ракетный удар по турецким военным, погибли трое

9 февраля в 17:14

Ранения получили 11 солдат.

Россия Турция
Российская авиация обстреляла турецких военных в Сирии
donpress.com/
Российские самолеты нанесли ракетный удар по турецким военным, которые находятся в Сирии, сообщили в пресс-службе Генштаба Турции.

Отмечается, что в результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих и еще 11 получили ранения, передает Meduza.

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Ранее сообщалось, что в Германии 40 военных из Турции попросили политическое убежище.

По материалам: Meduza
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Тэги военный ранение Россия Турция
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